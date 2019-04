In zilele noastre, majoritatea joburilor presupun statul la birou, in fata calculatorului, mai bine de opt ore. Si stim cu totii ca sedentarismul este nociv, studiile aratand chiar ca acesta ar putea provoca de doua ori mai multe decese decat obezitatea. Pentru a nu agrava lucrurile, ar fi bine, ca pe langa activitate fizica dupa birou, sa eviti anumite greseli care ti-ar putea pune in pericol sanatatea. Iata despre ce este vorba.