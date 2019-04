Hainele sunt printre primele lucruri pe care le observi la o persoana, iar imaginea de ansamblu pe care o prezinta este suficient pentru a-ti face o prima impresie. O tinuta aleasa cu grija, in care toate piesele se combina armonios este o dovada de stil, si nu una pe care, cred unii, ca ai cheltuit un salariu intreg. Este adevarat, nu totul se rezuma la sume impresionante si haine de brand pentru a arata bine, ci poti apela la cateva trucuri simple care sa te ajute sa transformi o tinuta aparent banala in una de efect. Iata cum poti avea un look "scump" fara sa cheltui o avere atunci cand mergi la shopping, potrivit Chasingfoxes