Cu gandul la "101 dalmatieni", am pornit in cautarea unor imagini si curiozitati despre acesta rasa de caini de-a dreptul fascinanta. Se spun multe despre dalmatieni, insa contrar miturilor, acestia sunt niste caini inteligenti, plini de energie, disciplinati, loiali, toleranti, cu toate ca uneori pot fi destul de incapatanati. In cele ce urmeaza va prezentam cateva imagini si date interesante despre dalmatieni.