Cand esti copil abia astepti sa cresti, sa poti face ceea ce iti doresti - sau cel putin asa crezi. Insa, in realitate lucrurile stau foarte diferit, deoarece pare ca toata lumea din jurul tau are anumite asteptari de la tine. Incepand cu parintii care vor sa te casatoresti si sa faci copii, pentru ca asa e normal si asa face toata lumea, pana la prietenii care cred ca trebuie sa ai ultimul model de smartphone si o masina scumpa pentru "a fi cineva" in viata, noteaza BrightSide . Acestea sunt "valorile" promovate de societatea in care traim si din cauza carora, uneori, ajungem sa fim ceva ce nu ne reprezinta doar pentru a ne integra. Mai mult exemple de false valori, in galeria alaturata: