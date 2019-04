De cate ori nu ai cautat un cuvant pe Google, pentru a vedea cum se scrie corect? De cate ori nu ai apelat la dictionar pentru a-ti lamuri indoielile in legatura cu forma unui anumit termen. Nu esti singurul si nici nu ar trebui sa fii pentru ca pana la urma mai bine te lamuresti de indata ce nu esti sigur de ceva, decat sa gresesti si cu alta ocazie. Tuturor ni se intampla sa facem confuzii si nu este de blamat sa te informezi constant. Gresit ar fi sa iti ramana intiparita versiunea incorecta si sa nu iti dai deloc interesul pentru a te corecta.



Intr-adevar, limba romana nu se incadreaza in topul celor mai grele limbi din lume, alaturi de mandarina, basca, araba sau japoneza, insa are particularitatile sale si ascunde inca "secrete" pentru multi dintre noi. Din pacate, procesul de scriere si vorbire poate fi ingreunat si de greselile banale pe care le auzim in fiecare zi. Pana la urma, daca nu stapanesti bine formele corecte, este usor sa te lasi influentat si sa ajungi sa crezi ca o forma gresita este folosita corect. Cu cat mai des cuvintele sunt utilizate in varianta eronata, cu atat termenii devin uzuali cu trecerea timpului.



Nimeni nu isi poate asuma ca este fara de greseala si este chiar posibil sa auzim greseli de la cei pe care noi ii consideram a fi surse de incredere. Fie ca vorbim despre membri ai familiei, prieteni sau chiar profesori si oameni de televiziune, nu este exclus ca pe undeva sa se strecoare o eroare, cat de mica, care insa nu este perceputa la momentul respectiv, dar care ramane in subconstient ca o varianta corecta. Sau poate este chiar posibil sa stii cum se scrie corect sau cum se pronunta corect, insa iti este rusine sa corectezi pe cineva mai in varsta. Aceasta este o alta greseala frecventa, pentru ca nu ar trebui sa lasam sa circule o varianta eronata.



Acestea fiind spuse, in cele ce umeaza ne-am gandit sa va invitam la o lectie de vocabular, pentru a lamuri cateva dubii, pentru a afla cum se scrie corect, ce forme ale cuvintelor trebuie evitate, astfel incat sa ne exprimam pe viitor cat mai bine posibil. Iata cateva perechi de cuvinte, care inca iti mai pot da batai de cap:



