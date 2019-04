Uneori, imaginatia ne joaca feste si vedem lucruri care nu sunt de fapt sau care reprezinta o imagine diferita fata de ceea ce este in realitate. Se spune ca totul este in ochii privitorului, insa, uneori nu sunt ochii, ci perspectiva sau unghiul potrivit, care ne fac sa vedem caini care sunt mai mari decat oamenii sau "fructe cu dinti". Cateva imagini din categoria "iluzii optice" se regasesc in galeria alaturata:



