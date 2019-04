Noi, oamenii, gandim prea mult uneori si avem tendinta "de a gasi nod in papura" oricarui lucru, refuzandu-ne cu buna stiinta lucrurile care ne fac fericiti. Si nu facem acest lucru pentru ca nu am vrea sa ne fie bine, ci pentru ca avem tendinta de a amana lucrurile si de a gasi scuze pentru orice, noteaza Yourtango.com . Lucrurile ar trebui facute atunci cand simtim si ar fi cazul sa nu ne mai facem atatea griji pentru consecinte. A venit momentul sa iti dai ocazia sa faci ceea ce iti place si ce te face fericit azi, nu maine, nu la anul. Iata cateva exemple de "situatii" in care multi oameni se regasesc si pe care ar trebui sa le evite: