Cainii din rasa Shar Pei se deosebesc, in primul rand, prin pielea ridata, cu multe pliuri. De asemenea, blana este foarte aspra, numele rasei traducandu-se prin "blana de smirghel”. In rest, au un cap mare, botul lat si turtit, ochii migdalati si urechile distantate si lasate. Ca si personalitate, cainii din aceasta rasa sunt curajosi, inteligenti si vigilenti, avand in vedere cat de precauti sunt cu strainii; in schimb sunt devotati familiei si se inteleg extrem de bine cu cei mici, noteaza infocaini.ro . In cele ce urmeaza, va prezentam cateva imagini care surprind dragalasenia acestor animale atat de simpatice.