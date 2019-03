Amorteala emotionala apare, in mod normal, ca un mecanism de aparare sau ca o modalitate de a bloca experiente sau emotii dureroase. Principalele cauze care provoaca aceasta stare sunt depresia, anxietatea, stresul sau consumul de droguri, noteaza Powerofpositivity.com . Atunci cand incepi sa ai aceasta stare de "amorteala" poate fi un semn al faptului ca ai trecut prin multe experiente neplacute si ca mintea ta are nevoie de o pauza. Este o senzatie nu apare pur si simplu, asa dintr-o data, ci este un proces lent care determina o persoana sa se retraga incet, incet in carapacea sa. Mai multe indicii ca o persoana ar putea avea un astfel de comportament se regasesc in prezentarea de mai jos: