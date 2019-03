Apa, ca si mancarea, este ceva fara de care pur si simplu nu putem trai. Regleaza temperatura corpului, transporta nutrienti in alte parti ale corpului, ne protejeaza articulatiile si ne mentine hidratati. In esenta, apa pe care o bem face tot ceea ce este necesar pentru ca tot corpul nostru sa se "desfasoare" fara probleme. Desi este recomandat sa consumam aproximativ doi litri de apa pe zi, unii dintre noi nu prea respectam aceasta "regula", iar organismul nostru are de suferit. Insa, cand ne dam seama ca nu bem suficienta apa? Iata cateva semne care transmit acest lucru:



