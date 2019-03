Este normal pentru un om, un barbat sau o femeie sa aiba prieteni. Ei sunt oamenii carora le impartasesti bucuriile si tristetile vietii, sunt cei cu care te distrezi si iti petreci timpul liber, te ajuta la nevoie si sunt mereu acolo pentru tine, pregatiti macar cu un sfat. Pentru toate aceste lucruri trebuie sa le fii recunoscator si sa le acorzi atentia necesara. Insa, uneori, in cazul barbatilor, lucrurile scapa putin de sub control si devin mult prea atasati de prietenii lor. Astfel, ei au tendinta de a-i pune pe primul loc, in locul iubitelor, motiv pentru care apar conflicte in cuplu. In cazul in care banuiesti ca se intampla acest lucru, insa nu esti sigura, iti prezentam cateva semne care ar putea sa iti confirme banuielile.



Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre prieteni, iubit, semne, atasat

Iti plac articolele noastre?

Intra si tu in comunitatea noastra! ×