Buna Vestire, cunoscuta si sub denumirea de Blagovestenie sau Ziua Cucului, se sarbatoreste in fiecare an pe data de 25 martie. Este cea mai veche sarbatoare a Maicii Domnului, semnificatia acestei sarbatori fiind reprezentata de momentul in care Arhanghelul Gavril o anunta pe Fecioara Maria ca va da nastere Mantuitorului. In egala, masura aceasta este prima zi din postul Pastelui in care este dezlegare la peste. In cele ce urmeaza, va prezentam cateva ritualuri respectate cu aceasta ocazie:



