Inca din momentul in care intra in travaliu, o femeie simte dureri, chiar daca mai usoare initial, fapt, insa, care ii genereaza o stare de disconfort. Se intampla chiar sa survina atacuri de panica, asa ca persoanele care se afla alaturi de femeia care urmeaza sa dea nastere unui copil, fie ca e vorba de tata, prietena, sora sau mama, ar trebui sa spuna cuvinte incurajatoare, nu sa-i alimenteze fricile. Astfel, in cele ce urmeaza ne-am gandit sa va impartasim cateva lucruri pe care nu ar fi bine sa i le spui unei femei atunci cand este in travaliu:



Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre femeie, travaliu, lucruri

Iti plac articolele noastre?

Intra si tu in comunitatea noastra! ×