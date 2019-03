Oricine a fost respins macar o data in viata, deci toata lumea stie ca sentimentul nu este deloc unul placut. Fie ca ai fost respins in selectia pentru un job, fie o persoana pe care tu o placi nu are aceeasi sentimente ca si tine sau un grup de oameni iti da de inteles ca nu esti binevenit acolo, respingerea este la fel de dureroasa. Ea poate fi definita prin excludere de orice fel. Aceasta excludere poate fi sociala, relationala, din partea colegilor, prietenilor sau a celui cu care esti implicat intr-o relatie de dragoste. De multe ori, respingerea are efecte destul de ciudate si ar putea sa te faca sa fii anxios, sa te simti singur si chiar sa se inregistreze o scadere a IQ-ului pentru o anumita perioada de timp. Potrivit Bestlifeonline.com , exista anumite moduri prin care poti face fata respingerii. Iata care sunt: