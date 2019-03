Dupa Martisor Ziua Femeii si Zilele Babelor , urmeaza o perioada dedicata barbatilor, traditia spunand ca dupa zilele capricioase ale Babei Dochia urmeaza o perioada in care vremea se indreapta, aratandu-se primavara calda si luminoasa. Fiind, asemenea Babelor, tot in numar de noua, se spune ca Mosii sunt buni si blanzi; de aici si ideea ca alunga zilele urate. Prima zi a Mosilor este pe 9 martie, aceasta suprapunand-se peste ultima zi a Babelor, aceeasi zi in care se sarbatoresc si cei 40 de Mucenici . Astfel, in perioada urmatoare se respecta o serie de traditii si obiceiuri. Iata cateva dintre acestea: