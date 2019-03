In fiecare an, pe 9 martie, se sarbatoresc Sfintii 40 de Mucenici, soldati crestini sacrificati de catre imparatul Licinius, din porunca guvernatorului Agricola, primind cununa martiriului ca vrednici aparatori ai dreptei credinte. Numele celor 40 de soldati crestini care au primit moarte martirica sunt: Chirion, Candid, Domnos, Isihie, Ieraclie, Smaragd, Valent, Vivian, Evnichie, Claudie, Prisc, Teodul, Eutihie, Ioan, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, Aetie, Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, Alexandru, Ilie, Leontie, Gorgonie, Teofil, Dometian, Gaie, Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion, Meliton si Aglaie. In cele ce urmeaza, va prezentam cateva interdictii si traditii legate de aceasta zi.



