Familia regala britanica s-a aflat dintotdeauna in centrul atentiei, nu doar in Marea Britanie, ci si in lume, multi fiind cei care se pun la curent cu ultimele noutati. Nu putine sunt si persoanele care s-au interesat despre ceea ce inseamna istoricul acestei familii, de multe ori descoperind lucruri destul de interesante. Insa, cate dintre acestea sunt si adevarate? Precum era de asteptat, au luat nastere si cateva mituri, carora insa, oamenii nu ar trebui sa le dea crezare. Iata cateva dintre acestea:



Iti plac articolele noastre?

Intra si tu in comunitatea noastra! ×