Marcarea Zilei internationale a femeii are loc in fiecare an, pe data de 8 martie. Aceasta zi este celebrata in multe tari din intreaga lume, fiind ziua in care femeile sunt recunoscute pentru realizarile lor fara a tine cont de diferentele nationale, etnice, lingvistice, culturale, economice sau politice. Ziua internationala a femeii a aparut pe fondul miscarilor sociale legate de munca de la inceputul secolului XX, in America de Nord si in Europa, prima Zi nationala a femeii fiind marcata in SUA, pe data de 28 februarie 1909, noteaza Agerpres . In Romania, la 7 martie 2016, a intrat in vigoare Legea nr. 22/2016 pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii si 19 noiembrie - Ziua barbatului. In cele ce urmeaza, va prezentam cateva traditii respectate in aceasta zi atat de importanta pentru femeile din intreaga lume.