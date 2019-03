Atunci cand decizi sa iti cumperi o pisica cel mai probabil esti foarte incantat de noua ta "jucarie" mica si pufoasa care iti va face zilele mai frumoase. Insa, mai mult decat sa te gandesti la bunastarea ta personala, trebuie sa iei in calcul cateva lucruri esentiale legate de mediul in care ea va creste. Pe langa faptul ca are nevoie de un loc unde sa doarma, sa se hraneasca si sa isi faca nevoile, o pisica are nevoie sa stea departe de cateva lucruri care pot exista in locuinta ta si care pot fi daunatoare pentru ea.



