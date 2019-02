In credinta populara, Zilele Babelor sunt cuprinse intre 1 si 9 martie, in perioada urmatoarea urmand ca oamenii sa isi aleaga una dintre acestea, existand posibilitatea sa afli date cu privire la cum le va merge in restul anului. In cele ce urmeaza, va prezentam cateva superstitii legate de zilele care urmeaza.



