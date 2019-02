Exfolierea pielii mainilor si picioarelor este o problema frecvent intalnita, mai ales in randul femeilor. In cele mai multe dintre cazuri, aceasta mica problema nu pune in pericol sanatatea, ea aduce cu sine destul de multe neplaceri. Cauzele pot fi multe, incepand de la expunerea la substante chimice, factori patologici (psoriazis, eczeme), transpiratie excesiva sau alimentatie necorespunzatoare. In cazurile grave este necesar sa apelezi la un medic specialist, pentru a rezolva aceasta problema. Insa, trebuie sa stii ca poti sa contribui si tu la ameliorarea acestei probleme si sa previi aparitia ei, prin cateva metode simple ce tin de stilul tau de viata.



