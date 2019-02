In timp ce multi oameni prefera sa aiba o persoana in viata lor, pe cineva cu care sa imparta bune si rele, altii se bucura de avantajele pe care le poti avea daca esti singur. Potrivit unui sondaj Gallup, peste 60% dintre persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 si 29 se identifica ca fiind singure, iar tendinta de a evita relatiile cu ceilalti si, in schimb, de a lucra la relatia cu sinele este in crestere. Desi societatea actuala incurajeaza relatiile si indeamna la intemeierea unei familii, exista destul de multe persoane care nu se conformeaza acestor "norme" si prefera sa fie singure. Iata de ce: