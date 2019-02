A detine un caine se poate dovedi, uneori, destul de obositor. Fiind curiosi, mereu in cautare de ceva nou, cainii cotrabaie peste tot si isi gasesc diverse indeletniciri prin casa, nu de fiecare data pe placul stapanilor. De multe ori mai este doar un pas pana la dezastru, in alte dati dezastrul deja s-a produs, iar stapanii nu mai au incotro decat sa incerce sa remedieze situatia. Pana la urma, nici patrupedele nu pot fi invinuite ca vor sa isi consume energia jucandu-se, mai ales daca nu li se acorda atentia cuvenita. In cele ce urmeaza, va prezentam cateva imagini pe care orice stapan de caine le va intelege:



