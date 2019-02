Cuvintele pe care le spunem pot fi interpretate in patru moduri: pozitive, negative, neutre sau neclare, noteaza powerofpositivity . Oamenii inteligenti, maturi emotional, tind sa vorbeasca intr-o maniera deliberata si transparenta si au abilitatea de a "manevra" cuvintele pentru a minimiza un raspuns negativ sau enigmatic. Insa, la un moment dat, toti am spus ceva ce am regretat si cuvintele noastre au ranit oamenii, intentionat sau nu. Iata cateva dintre lucrurile pe care oamenii destepti nu le spun niciodata in public.