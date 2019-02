10+1 citate de dragoste care pot avea un impact puternic asupra fiecarui indragostit

Suntem in luna in care iubirea se celebreaza mai mult decat in oricare alta din an. Este Valentine's Day si se apropie cu pasi repezi si sarbatoarea iubirii la romani - Dragobetele. De aceea, ne-am gandit sa va prezentam cateva citate tulburatoare de dragoste, care ar putea avea si un puternic impact asupra indragostitilor.