Termenul de "copil indigo" a fost folosit pentru prima data de catre profesorul si consilierul Nancy Ann Tappe , care a dezvoltat acest concept in anul 1970, in cartea "Intelegerea vietii tale prin culori". Potrivit acesteia, acesti copii au o aura indigo, un camp de culoare albastru inchis si s-au reincarnat pe pamant in ultimii 100 de ani, iar cel mai mare numar de copii-indigo s-au nascut in si dupa anii anii ’70, in perioada 1970-1992. Cei mai mari ca varsta sunt desemnati drept indigo si impartasesc unele caracteristici cu copiii de cristal. Ambele generatii sunt sensibile, transcedentale si au scopuri importante in viata, insa difera din punct de vedere al temperamentului. Oamenii Indigo au continuat sa se nasca pana prin anul 2000, cu abilitati crescande si grade sofisticate de creativitate si tehnologie. Culoarea indigo apartine celui de-al treilea ochi chakra, care reprezinta un centru energetic in interiorul capului localizat intre cele doua sprancene, noteaza qbebe.ro . Acest centru controleaza clarviziunea sau abilitatea de a vedea energie, viziuni si spirite, prin urmare multi copii indigo sunt clarvazatori. Insa, cum stii exact ca esti sau ca ai un copil-indigo? Iata principalele caracteristici: