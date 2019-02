Ziua Indragostitilor sau Valentine's Day este sarbatorita in fiecare an, pe data de 14 februarie, in mod traditional in statele occidentale, dar si in alte tari din intreaga lume, care au imprumutat acest mod de celebrare a dragostei. In cele ce urmeaza va prezentam cateva lucruri interesante in legatura cu aceasta sarbatoare.Citeste si: 10+ lucruri pe care le puteti face in Bucuresti de Valentine`s Day