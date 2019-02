Mai sunt doar doua zile pana la Ziua Indragostitilor si daca nu ati avut timp sa va planificati o escapada intr-o destinatia romantica nu intra in panica, caci iti poti surprinde partenera si in Capitala. Pana la urma nu conteaza atat de mult orasul in care va aflati, ci sa va simtiti cat mai placut unul in compania celuilalt. Iata ce puteti face pe 14 februarie in Capitala.