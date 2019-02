Pentru o femeie, decizia de a renunta la parul lung sau de a-si schimba look-ul este una foarte dificila. Zeci de intrebari, neincrederea in ele sau in cel/cea pe urmele caruia urmeaza sa se lase fac, deseori, ca multe femei sa ramana cu acelasi look toata viata, desi, poate, ar arata mai bine si altfel. Cele din imaginile de mai jos si-au luat inima in dinti si au ales sa-i lase pe specialisti sa se ocupe de parul lor, asa cum au stiut mai bine. Podoaba capilara a fost, in multe dintre cazuri, donata, iar zambetul de pe chipurile donatoarelor pare sa spuna ca a meritat. Pentru mai multe imagini, puteti intra pe pagina de Instagram chopitoff