8 interdictii de Intampinarea Domnului. De ce nu se consuma miere pe 2 februarie

Intampinarea Domnului se sarbatoreste in fiecare an pe data de 2 februarie, la 40 de zile de la nasterea lui Iisus Hristos. Mantuitorul este dus la Templu de Fecioara Maria si Iosif pentru implinirea Legii, care prevedea ca orice intai nascut de parte barbateasca sa fie afierosit lui Dumnezeu in a 40 a zi de la nastere. Astfel, Biserica celebreaza un eveniment important din viata pamanteasca a lui Iisus Hristos. Iata cateva interdictii legate de aceasta sarbatoare.