Cum sa acoperi firele albe de par fara sa te vopsesti: 8 metode la care nu te-ai fi gandit

De regula, firele albe apar dupa varsta de 30 de ani. Insa, exista si cazuri in care ele pot sa isi faca aparitia mult mai devreme, din diverse motive care tin de de modul de dezvoltare al fiecarei persoane in parte. De fiecare data cand aceste fire inestetice apar ai tendinta sa le acoperi cu vopsea, insa dupa cateva saptamani radacinile vor creste, iar firele se vor vedea din nou. Motiv pentru care, in continuare, iti prezentam cateva metode care te vor ajuta sa rezolvi aceasta problema fara prea multe vizite la coafor.