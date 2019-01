Mai putin stres si mai multa energie: 7 beneficii de care te poti bucura daca ai patru mese pe zi

Atunci cand te gandesti la mesele zilnice, probabil ai minte doar micul dejun, pranzul si cina sau standardul de trei mese pe zi. Bineinteles, acesta este planul dupa care functioneaza cei mai multi dintre oameni si considera ca asa este normal. Insa, daca ai probleme cu scaderea energiei sau pur si simplu ai momente in care ai vrea sa mai mananci ceva in plus, dar totusi sa nu iti afecteze programul normal si sa nu fie ceva care sa adauge kilograme in plus, poti sa faci mici modificari. De exemplu, poti sa incepi cu micul dejun la ora 8 dimineata, apoi ora 12.00, ora 15.00 si la ora 19.00. Ideal ar fi ca distanta dintre mese sa fie de trei pana la cinci ore, iar ultima sa nu fie prea aproape de ora de culcare. Ai fi surprins de beneficiile pe care ti le va aduce aceasta schimbare de program.