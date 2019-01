Cu totii ne-am regasit, cel putin o data, in situatia de a pierde telefonul. Fie ca l-am uitat pe undeva sau ca a ajuns la un prieten, fie ca ne-a scapat intr-un loc si nu ne-am dat seama, cert este ca senzatia de panica ce survine dupa pierderea acestuia nu se poate compara cu nimic. La fel cum nu exista usurare mai mare ca aceea cand telefonul este, in sfarsit, recuperat. Prin astfel de momente au trecut si oamenii de mai jos, numai ca, ei au avut parte si de cateva surprize, si anume cateva fotografii pe care nu se asteptau deloc sa le gaseasca in telefon. Iata cateva dintre acestea.