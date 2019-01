Relatia a trecut la alt nivel? 8 aspecte de care sa tineti cont inainte sa va mutati impreuna

Mutatul impreuna este un pas foarte important in relatia voastra si arata ca sunteti gata sa duceti lucrurile la un alt nivel. Aveti ocazia sa va testati capacitatea de a face compromisuri, de a va tolera reciproc micile defecte si de a afla daca puteti sa va traiti viitorul impreuna. Mai mult decat atat, acesta este momentul in care iti vei cunoaste partenerul cu adevarat si vei vedea reactii la diverse situatii "casnice". Doar ca, trebuie sa ai grija si sa nu te lasi dusa de val si de entuziasmul unui nou inceput. Este necesar sa ai in vedere si lucruri serioase pe care sa le discutati inainte de a face un pas atat de important. Cateva dintre acestea se regasesc in articolul de mai jos: