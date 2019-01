Cum sa faci fata cu succes unui unui interviu prin telefon: 7 trucuri care te pot ajuta

De obicei, prin intermediul unui interviu telefonic, angajatorul isi alege candidatii pentru un interviu fata in fata. Este o modalitate simpla, cu ajutorul careia economiseste timp si isi poate face o prima impresie despre ei. Dar cum faci sa fii tu printre cei care vor merge la intalnirea fata in fata? Iata cateva sfaturi care te-ar putea ajuta in acest sens: