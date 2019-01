Moda este o modalitate foarte simpla de a te exprima si de a-ti exersa creativitatea. Poti sa incerci foarte multe stiluri vestimentare in functie de personalitatea ta, dar si de starea ta de spirit. Insa, atunci cand mergi sa iti achizitionezi diverse articole vestimentare este foarte bine sa fie in trend si sa fie ultimele aparitii, dar trebuie sa te si avantajeze. Nu tot ce se poarta si ce vezi la alte persoane ti se potriveste si tie si te face sa arati bine. Motiv pentru care, potrivit chasingfoxes.com , exista cateva greseli in materie de moda pe care nu ar trebui sa le mai faci.