9 motive nebunesti pentru care oamenii si-au inscenat moartea

Cu toate ca ai putea crede ca inscenarea mortii se intampla doar in filme sau in carti, ai fi surprins sa afli cat de des intalnit este acest comportament. Mai bine zis, exista atat de multi oameni care au pretins ca sunt morti, incat s-au scris mai multe carti pe acest subiect de la "Cum sa creezi o noua identitate", de Donald Deschner si Michael Connor pana la "Cum sa dispari complet fara sa mai fii niciodata gasit", de Doug Richmond. Oricum ar fi, motivele care stau in spatele unei decizii atat de drastice sunt diverse. Iata cateva dintre acestea.