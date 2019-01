10 citate care iti vor schimba perceptia despre ziua de luni

Intr-adevar, lunea vine dupa un weekend in care poate ai avut posibilitatea sa lenevesti si sa faci tot ceea ce iti place, iar faptul ca trebuie sa te trezesti de dimineata sa mergi la birou deja iti poate strica dispozitia. Ca sa nu mai vorbim ca trebuie sa-ti intri repede in ritm pentru a reusi sa rezolvi in timp util tot ceea ce ai de facut, astfel incat sa nu te aglomerezi pentru toata saptamana daca ramai in urma. Cu toate acestea, ziua de luni nu arata chiar asa, daca privesti din alta perspectiva lucrurile. Iata cateva citate care sa te ajute sa apreciezi mai mult fiecare zi, inclusiv daca este luni.