Timpul este ireversibil si asta constatam, adeseori, cand apare ceva care sa ne reaminteasca acest lucru. Ceea ce am obsevat ieri in natura, de exemplu, se poate schimba radical in doar cateva zile. Sau ceea ce era in tendinte in trecut, nu se mai regaseste deloc in optiunile din prezent si lista cu exemple ar putea continua. Cert este ca se intampla sa apreciem ceva cu adevarat numai prin comparatie cu parametrii putin modificati si, uneori, chiar si cea mai marunta schimbare poate face o diferenta enorma, lucru care poate fi constatat in fotografiile de mai jos.