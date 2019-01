Haos dupa sarbatori? 7 lucruri pe care sa le faci cat mai repede pentru a avea, din nou, ordine in casa

Vizitatorii au plecat, bradul de Craciun a fost dezmembrat, iar copiii sunt foarte incantati de noile jucarii primite de la Mos Craciun. Insa, este posibil ca pentru tine lucrurile sa nu fie deloc in ordine tinand cont ca dezordinea este la ordinea zilei si casa ta ar putea fi putin haotica si dezorganizata. Totusi, nu trebuie sa disperi pentru ca, in continuare, iti vom prezenta cateva moduri prin care poti sa readuci ordinea in casa ta. Iata care sunt: