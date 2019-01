Potrivit unui studiu, 4 din 5 cupluri considera Facebook drept unul dintre principalele motive pentru destramarea relatiei. Acest lucru este cauzat de faptul ca oamenii petrec mai mult timp pe internet decat sa vorbeasca unul cu celalalt. In afara de aceasta, pentru ca ambii parteneri sa fie fericiti, timpul petrecut impreuna nu poate fi masurat pur si simplu in functie de ore, noteaza Brightside . Trebuie sa fie calitativ, sa insemne ceva pentru voi si sa dati dovada de faptul ca, intr-adevar, va pasa de omul cu care impartiti viata. Cum in ziua de azi timpul este o resursa foarte pretioasa si programul incarcat de la job nu iti permite sa faci multe lucruri, sau cel putin asa sustin unii, poti sa gasesti cateva lucruri pe care sa le faci cu partenerul inainte de a merge la culcare pentru a nu simti ca a trecut ziua pe langa voi si nu v-ati aratat dragostea unul pentru celalalt.