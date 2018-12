10 lucruri pe care sa le faci inainte de Anul Nou

Revelionul sau trecerea in Noul An poate fi pentru cei mai multi dintre noi cel mai asteptat eveniment al anului. Il asteptam cu speranta ca va fi mult mai bun si mai prosper fata de anul care tocmai se incheie si, de asemenea, ca ne va aduce reusitele si implinirea viselor care, din diverse motive, nu s-au putut concretiza pana acum. Insa, inainte de ajunge acolo exista cateva lucruri pe care ar trebui sa le faci, in timpul care ti-a mai ramas. Iata care sunt: