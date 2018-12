10+ caini haiosi care stiu sa se bucure de tot ce le ofera viata

Cainii stiu sa se bucure de viata, ceea ce nu putem spune si despre noi. Obisnuiti sa despicam firul in patru, sa analizam orice, sa ne face griji din fiece lucru marunt, uitam sa ne oprim putin in loc si, pur si simplu, sa fim fericiti. Sa traim momentul. Iata cateva imagini cu animale de la care am putea sa invatam aceasta lectie, a simplitatii si veseliei.