8 "trucuri" care te vor ajuta sa te mentii in forma (si) de sarbatori

Craciunul aproape a venit, iar bucatele traditionale sunt si ele gata sa fie servite. Mancarurile traditionale par a fi nelipsite de pe masa oricarei familii in aceasta perioada si tentatia de gusta din toate este mare. Sarmale, cozonac si alte bunatati iti vor rasfata papilele gustative, insa ce te faci cu kilogramele in plus, mai ales daca nu ai timp sa mergi la sala? Mai jos gasesti cateva trucuri care te-ar putea ajuta sa te mentii in forma in aceasta perioada a anului.