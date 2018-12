Nepasare sau lipsa de talent? 10 improvizatii de Craciun care nu par sa fi dat deloc batai de cap

Exista oameni care iubesc Craciunul si care ar face orice le sta in putinta pentru ca atmosfera de sarbatoare sa fie resimtita in fiecare coltisor de casa; la polul opus, insa, exista si oameni care nu par deloc interesati in realizarea vreunui decor special, motiv pentru care apeleaza la tehnici mai putin obisnuite, fie din indolenta, fie din lipsa de imaginatie. Rezultatul poate fi considerat dezastruos de unii sau amuzant de catre altii. Nu au depus prea mare efort, dar ceva tot a iesit. Imaginile vor spune totul.