Daca pana acum te-ai gandit mai degraba la statiunile de iarna din Occident, precum Franta, Elvetia sau Austria, pentru care costurile ridicate si-au facut simtite prezenta, exista alternative cu buget redus in destinatii vecine, cu nimic mai prejos decat cele din Europa de Vest. Fie ca te-ai nascut cu claparii in picioare sau vrei sa inveti sa schiezi, fie ca nu esti o persoana sportiva, dar pentru tine iarna inseamna neaparat cateva zile la munte, cu ore petrecute pe partie, in atmosfera specifica sezonului, echipa din spatele motorului de cautare global care compara gratuit oferte de calatorie momondo.ro a selectat cateva statiuni de schi din Estul Europei. Aici poti gasi aproape totul accesibil, de la permisul pentru partie, la echipament, hotel, mancare si bautura.