10+ traditii romanesti de Craciun: ce sa faci si ce sa NU faci in zilele care urmeaza

Biserica Ortodoxa sarbatoreste in fiecare an pe data de 25 decembrie Nasterea Domnului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos, aceasta fiind o sarbatoare a bucuriei, la care participa atat Cerul, cat si Pamantul. Obiceiurile din zilele de Craciun pot varia de la o familie la alta sau dintr-o casa in alta, cert este ca exista anumite traditii care sunt sarbatorite de majoritatea crestinilor romani. Iata cateva dintre acestea.