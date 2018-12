Ar trebui sa te puna pe ganduri: 8 semne care indica imbatranirea prematura a creierului

Procesul de imbatranire este inevitabil si fie ca acceptam sau nu acesta survine la un moment dat. Intrebarea este cand anume isi are acest proces debutul, chiar inainte de a se arata primele semne pe chipul nostru? Pentru ca nu are o data fixa, ar trebui sa fim in permanenta la cateva semnale si anume: