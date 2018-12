Ultimele momente din viata. 10+ imagini dureroase facute inainte de "marele final"

Credem, inconstient sau nu, ca cei dragi vor fi langa noi mereu. Rareori ne facem timp pentru a petrece o zi impreuna cu ei, rareori ne facem curaj sa le spunem cat de mult conteaza pentru noi. Iar timpul trece... Si nu intotdeauna in favoarea noastra. Disparitia celor dragi lasa in sufletele noastre o durere greu de explicat in cuvinte, indiferent ca este "anuntata" (in cazul celor care sufera de o boala incurabila) sau nu. Momentele in care am da orice sa mai petrecem impreuna macar un minut sau cele in care nu vrem, pur si simplu, sa acceptam moartea unei persoane iubite, nu sunt deloc putine. Iata, in cele ce urmeaza, cateva imagini facute de catre cititorii publicatiilor externe persoanelor dragi, inainte de "marele final".