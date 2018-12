10 alimente pe care nu ar fi bine sa le pui in blender

La ora actuala, blenderul este un electrocasnic foarte des folosit: pentru supe, smoothie-uri, piureuri, maioneze, creme, etc. Este util si pentru a marunti si toca alimentele pe care vrei sa le adaugi in salata sau diverse feluri de mancare. Sunt un ajutor de nadejde, stim cu totii acest lucru. Cu toate acestea, nu ar fi indicat sa punem orice tip de aliment in acest dispozitiv. Iata de ce.